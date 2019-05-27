المجلس العسكري السوداني يلوح بـ"الكثير من الخيارات"

لوح رئيس اللجنة السياسية المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، باتخاذ "الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان".

ونقلت وكالة السودان للأنباء سونا الليلة الماضية عنه "التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان".

وقال أمس الأحد، في محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية: "عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير شريكاً أصيلاً في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم".

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ولفت إلى أن "المجلس بلجانه المختلفة، يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد".

يشار إلى أن المجلس العسكري يتحادث مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، لتسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات تواجه عقبات.

وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام في اليومين القادمين للضغط على المجلس العسكري، وذلك بعد وصول مفاوضاتها مع المجلس حول تشكيل "مجلس السيادة" إلى طريق مسدود.