اخبار العالم

الإعدام شنقاً لفرنسي داعشي رابع في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدرت محكمة في بغداد اليوم الإثنين، حكماً بإعدام فرنسي رابع أُدين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، حسب ما أفاد مراسل في المحكمة.

وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوقي، إن "الدلائل والاعترافات...تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة داعش، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقاً بحسب القانون 4 إرهاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعدام شنقاً لفرنسي داعشي رابع في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا