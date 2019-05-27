شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طوكيو) استقبل إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو في القصر الإمبراطوري بطوكيو اليوم (الإثنين)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيجري الرئيس ترامب مباحثات في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ويتوقع أن تهيمن عليها قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.



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