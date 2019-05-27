شكرا لقرائتكم فضيحة فساد مالية كبرى بالعراق.. تورط بنك وتهدد صحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى أحد الصحفيين العراقيين مع زملائه العاملين في إحدى الوكالات الإخبارية العراقية تهديدات بالتصفية والقتل، بعد نشر وثائق تتعلق بقضية فساد مالي كبيرة، وعمليات غسيل أموال في مزاد بيع العملة العراقية الذي يقام في البنك المركزي العراقي لصاح أحد البنوك الأهلية(الخاصة) بالتواطؤ مع أحد المصارف الحكومية في العراق.

وفي توضيح لتفاصيل التهديد الذي تعرض له، قال الصحفي العراقي نبيل جاسم رئيس تحرير وكالة "بغداد اليوم الخبرية" للعربية نت إنه قبل حوالي الشهرين بدأ مع زملائه بنشر وثائق تخص ملف تهريب عملة إلى أحد المصارف الأهلية(الخاصة)، فضلاً عن كتب رسمية، ومراسلات بين الدوائر المعنية في البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين(الحكومي) وهيئة النزاهة، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي.

وأضاف جاسم أنه بعد فترة ليست بالطويلة تلقى رسائل مطالبة بعدم النشر لأن المصرف المعني يملكه سياسي عراقي.

كما أوضح أن هذا المصرف مصرف خاص، كان يهرب العملة ومتهم بغسيل الأموال.

نصائح بلغة التهديد

وقال جاسم للعربية.نت: في البداية تلقينا نصائح بلغة التهديد، وبعدها بدأت تصلنا رسائل هاتفية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن شتائم وتهديد، ولكني لم آخذها على محمل الجد !!؟.

كما أكد أنه تلقى الأحد اتصالات من هاتف محمول تحمل كلاماً صريحاً ومباشراً بالتهديد والتلويح بإمكانية التعرض له ولعائلته، وبأنهم يعرفون مكان سكنه.

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وتابع:" قالوا لي إن الإجراءات التي يمكن أن نتخذها قد لا تتخيلها، فنحن لدينا قدرة كبيرة على ايذائك، إن لم تتوقف عن نشر الوثائق".

شراء عملة في العراق(فرانس برس)

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

إلى ذلك، أكد جاسم أنه مصر على اكمال نشر الوثائق، موضحاً أنه خاطب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، ليعلمه أن الملف جاهز بكافة الحقائق والمستندات.

كما قال: "وضعنا الأمر في عهدة جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني العراقيين، ولدينا عدة اجراءات احترازية منها تأمين الحماية من التهديد بالتصفية."

1.8 مليار دولار

وكانت هذه الوكالة المتابعة للملف نشرت في وقت سابق تفاصيل مثيرة عن عملية تهريب مالي وغسيل أموال تورط بها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي يمتلكه سياسي عراقي وصلت قيمتها الى 1.8 مليار دولار.

وقال الصحفي إن وكالته قد تحدثت عن تحويلات مالية مريبة مصدرها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي معروف بصلته بأحد السياسيين العراقيين .

وأوضح أن هذه التحويلات مولت اشتراك هذا المصرف في مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي وبلغت قيمتها تقريبا 1.5 تريليون دينار عراقي ولمدة اربعة اشهر من شباط 2014 ولغاية حزيران 2014.