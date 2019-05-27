مؤسس "هواوي": الشركة يمكنها أن تستمر مع أو بدون تعاون أميركا

لفت مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة "​هواوي​" رن زهينغفي، إلى أنّ "القيود المفروضة على التصدير من قِبل إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستتوقّف خلال عامين، وأنّ شركته تفوّقت على منافسيها مثل "إريكسون" و"​نوكيا​"، لكنّها إمّا أن تزيد من مساهمتها في إنتاج الأجهزة الخاصة بها، أو تجد بدائل للحفاظ على تفوقها في ​الهواتف الذكية​ و"G.5".

وأكّد في مقابلة مع "​بلومبرغ​" أنّ "هواوي" لديها القدرة على ابتكار حلولها الخاصة. لقد تمّ تصميم رقائقها الخاصة لسنوات، الّتي تستخدمها الآن في العديد من هواتفها الذكية. إنّها تطوّر حتّى برنامج التشغيل الخاص بها لتشغيل الهواتف والخوادم"، مركّزًا على أنّ "الشركة يمكن أن تستمرّ مع أو بدون تعاون ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وكانت قد وضعت الولايات المتحدة الأميركية في 17 أيار الحالي، شركة "هواوي" الصينية على القائمة السوداء -الّتي تتّهمها بمساعدة بكين في التجسّس- ومنعت عنها البرامج والمكوّنات الأميركية الّتي تحتاجها لصنع منتجاتها.