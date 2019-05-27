كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" واصل أبو يوسف، في حديث إلى وكالة "رويترز"، أنّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سليقى خطابًا أمام القمتين العربية والإسلامية في مكة بالسعودية، يُطالب خلالها المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الّتي تنظّمها الإدارة الأميركية في البحرين الشهر المقبل، ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وتستضيف السعودية قبل نهاية شهر رمضان، قمتين واحدة للدول العربية وأُخرى خليجية، إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشر لـ"منظمة المؤتمر الإسلامي".
وكانت قد دعت "منظمة التحرير الفلسطينية"، الدول العربية الّتي أعلنت موافقتها على المشاركة في "مؤتمر المنامة الاقتصادي"، بـ"العدول عن قرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤل فلسطيني: عباس سيدعو في قمتي مكة لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.