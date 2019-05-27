مسؤل فلسطيني: عباس سيدعو في قمتي مكة لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي

كشف عضو اللجنة التنفيذية لـ"​منظمة التحرير الفلسطينية​" واصل أبو يوسف، في حديث إلى وكالة "رويترز"، أنّ "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ سليقى خطابًا أمام القمتين العربية والإسلامية في مكة ب​السعودية​، يُطالب خلالها المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الّتي تنظّمها ​الإدارة الأميركية​ في ​البحرين​ الشهر المقبل، ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​".

وتستضيف السعودية قبل نهاية ​شهر رمضان​، قمتين واحدة للدول العربية وأُخرى خليجية، إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشر لـ"منظمة المؤتمر الإسلامي".

وكانت قد دعت "منظمة التحرير الفلسطينية"، ​الدول العربية​ الّتي أعلنت موافقتها على المشاركة في "مؤتمر المنامة الاقتصادي"، بـ"العدول عن قرارها".