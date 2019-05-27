لافروف: زيادة أميركا للقوات العسكرية بالشرق الأوسط ستؤدي امخاطر جديدة

أكّد وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، أنّ "​روسيا​ ترفض التوجّهات أحادية الجانب من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشأن ​أميركا الجنوبية​".

وشدّد خلال مؤتمر صحافي في ​موسكو​ ، بموضوع نية ​واشنطن​ إرسال قوات جديدة إلى ​الشرق الأوسط​، على أنّ "أيّ زيادة في القوات العسكرية ستؤدّي إلى مخاطر جديدة"، مركّزًا على أنّه "كلّما زادت الإمكانات العسكرية، كلّما زادت المخاطر، وآمل كثيرًا أن تُسمع أصوات القادة العسكريّين السابقين والسياسيّين والدبلوماسيّين المعارضين لفكرة الحرب ضدّ ​إيران​، في واشنطن".

ونوّه لافروف إلى أنّ "على الأقل لدينا أمل في ذلك. فليس كلّ من في القيادة الأميركية لديه تطلّعات عدوانيّة".