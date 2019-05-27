أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أنّ "روسيا ترفض التوجّهات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن أميركا الجنوبية".
وشدّد خلال مؤتمر صحافي في موسكو ، بموضوع نية واشنطن إرسال قوات جديدة إلى الشرق الأوسط، على أنّ "أيّ زيادة في القوات العسكرية ستؤدّي إلى مخاطر جديدة"، مركّزًا على أنّه "كلّما زادت الإمكانات العسكرية، كلّما زادت المخاطر، وآمل كثيرًا أن تُسمع أصوات القادة العسكريّين السابقين والسياسيّين والدبلوماسيّين المعارضين لفكرة الحرب ضدّ إيران، في واشنطن".
ونوّه لافروف إلى أنّ "على الأقل لدينا أمل في ذلك. فليس كلّ من في القيادة الأميركية لديه تطلّعات عدوانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: زيادة أميركا للقوات العسكرية بالشرق الأوسط ستؤدي امخاطر جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.