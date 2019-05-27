سحق آلاف زجاجات الكحول بواسطة محدلة في إندونيسيا

سحقت حوالي 18 ألف زجاجة كحول تباع بطريقة غير قانونية بواسطة محدلة في العاصمة الإندونيسية ذات الغالبية المسلمة، بعدما كانت الشرطة حذرت من شربها أثناء شهر رمضان.
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