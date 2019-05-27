أفادت مراسلة "​النشرة​" في ​قصر بعبدا​ أن ​النقاش​ في ​مجلس الوزراء​ وصل إلى تدبير رقم 3 ووزراء "​القوات​" سجلوا ملاحظاتهم على ​الموازنة​، مشيرة الى أن نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ ووزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ اعترضا على اعتمادات ​صندوق المهجرين​. وأكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لـ"النشرة" أنه سيتم خلال الجلسة طرح أفكار ستشكل قاعدة لدرس موازنة 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نقاش الحكومة وصل للتدبير رقم 3 ووزراء القوات سجلوا ملاحظاتهم على الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.