أيوب تمنى على رئيس واعضاء رابطة الأساتذة المتفرغين العودة عن الاضراب

تمنى رئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد ايوب​ على رئيس وأعضاء رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية العودة عن قرارالإضراب المفتوح. وفي بيان له اشار أيوب الى انه "عطفاً على لقاءاتنا المتكررة بوزير التربية ولقائنا الأخير بمعالي وزير المالية بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩، أكدّ لنا أصحاب المعالي أن لا خفض لموازنة الجامعة اللبنانية وأن لا أحدّ يُريد المسّ بموازنة الجامعة أو رواتب أساتذتها أو موظفيها. وإذ أكدّوا أن المبالغ المُتوجّبة على الدولة لصالح الجامعة اللبنانية لتغطية كلفة ​سلسلة الرتب والرواتب​ للموظفين سيتمّ دفعها، شدّد أصحاب المعالي على وقوفهما إلى جانب الجامعة في كافة قضاياها المطروحة"، لافتا الى انه "بناء على كل ما سبق، نتمنى عليكم العودة عن قرار الإضراب المفتوح لما فيه مصلحتنا جميعاً وخاصة طلابنا الأعزاء والذين لم ولن يترددوا أبداً بالوقوف إلى جانب قضايا جامعتنا الوطنية".

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