الاسمر بعد اخلاء سبيله: الاتحاد العمالي العام اكبر من ان توضع اليد عليه

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام المستقيل بشارة الأسمر أنه "لم يُقدّم لي أي عرض وكل ما في الامر انني شعرت انه يجب ان استقيل في هذه المرحلة وانا شخصيا لا اقبل بأي مقايضة"، مضيفا:"اذا كان يجب ان يكون هناك محاسبة على كلمة قيلت وهي خطأ فأتمنى محاسبة كل المسؤولين في لبنان على المآسي التي اوصلوا الشعب اللبناني لها".
وفي تصريح له بعد اخلاء سبيله شدد الأسمر على ان "الاتحاد العمالي العام اكبر من ان توضع اليد عليه"، مشيرا الى انه "سأبادر تجاه بكركي وأنا ابن بكركي وديننا دين رحمة ومحبّة وسماح".
ورأى الأسمر ان "الدخول الى المجالس الخاصة والتسجيل يطرح علامات استفهام والهدف هو انهاء دوري في الاتحاد العمالي العام".
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