أعلن نائب رئيس الحكومة الوزير ​غسان حاصباني​، بعد خروجه لدقائق من جلسة مجلس اللوزراء المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، "ان النقاش مستمر وكلّ يعطي رأيه في ​الموازنة​ ونأمل ان تكون اليوم الجلسة الاخيرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: النقاش مستمر في الموازنة ونأمل ان تكون اليوم الجلسة الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.