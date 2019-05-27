لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ الى "أننا امام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات والانفاق وصل الى ٢٣٣٤٠ مليار ليرة و٢٥٠٠ مليار سلفة للكهرباء"، مشيرا الى أن " نسبة العجز بالمقابة مع الناتج المحلي وصلت الى 7.59 بالمئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن خليل: الموازنة أقرت دون تعديل وخفضنا العجز الى 7.59 في المئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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