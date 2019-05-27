وكيل الأسمر: إذا لم يتم تخلية سبيل موكلي سنستأنف أمام الهيئة الاتهامية

أعلن وكيل رئيس الإتحاد العمالي العام المستقيل ​بشارة الأسمر​ المحامي بلال الحسيني من ​قصر العدل​، أنه "اذا لم يتم تخلية سبيل موكلي اليوم سنستأنف أمام الهيئة الاتهامية".

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