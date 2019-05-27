بهية الحريري: مدرسة رفيق الحريري تعطي الأمل بينما البعض لديه فن التيئيس

أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، "ان مدرسة رفيق الحريري اسمها مدرسة اعطاء الأمل دون ان نكذب على الناس بينما البعض لديه فنّ التيئيس"، مخاطبة الطلاب بالاشارة الى ان "كل منكم لديه مجال ليحقق ما يطمح اليه، فقط ثقوا بأنفسكم وببلدكم فالمثابرة والصّدق والثّقة بالنّفس دعائم أساسيّة في بناء النّجاح".
موقف النائب الحريري جاء خلال إطلاقها دورات تقوية لطلّاب الشّهادتين المتوسطة والثّانوية، التي ينظمها المكتب التّربوي في تيار المستقبل- الجنوب لحوالى ١٥٠ طالبًا وطالبة من طلاب الشهادات في مدارس صيدا والجوار في مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا.
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