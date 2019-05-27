العسكريون المتقاعدون أنهوا إعتصامهم على طريق القصر الجمهوري

أعلن ​العسكريون المتقاعدون​ انتهاء اعتصامهم على ​طريق القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​، الذي بدأ صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

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