حبشي في لقاء لبناني في نيويورك: لأهمية بناء جسور دعم بين الجالية والمقيمين

شارك عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​أنطوان حبشي​ ضمن زيارته للولايات المتحدة، في القداس في رعية مار يوحنا مارون في مدينة بافالو - ​نيويورك​، حيث احتفل بالذبيحة الإلهية الأب ايلي كيروز الذي رحّب بالنائب حبشي و شكره على زيارته.

وبعد القداس، التقى د. حبشي أبناء الرعية، حيث أطلعهم على التحديات التي يعيشها ال​لبنان​يون المقيمون لاسيما من ناحية ​الوضع الاقتصادي​ الضاغط في لبنان، و اطلع على هموم المنتشرين في الخارج، و بحث معهم كيفية اشراكهم في الحياة السياسية اللبنانية، تحديداً عبر ​الإنتخابات النيابية​. من جهة اخرى شدد النائب حبشي على أهمية بناء جسور دعم بين الجالية والمقيمين من خلال مشاريع انمائية و توأمة.