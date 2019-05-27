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شارك عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي ضمن زيارته للولايات المتحدة، في القداس في رعية مار يوحنا مارون في مدينة بافالو - نيويورك، حيث احتفل بالذبيحة الإلهية الأب ايلي كيروز الذي رحّب بالنائب حبشي و شكره على زيارته.
وبعد القداس، التقى د. حبشي أبناء الرعية، حيث أطلعهم على التحديات التي يعيشها اللبنانيون المقيمون لاسيما من ناحية الوضع الاقتصادي الضاغط في لبنان، و اطلع على هموم المنتشرين في الخارج، و بحث معهم كيفية اشراكهم في الحياة السياسية اللبنانية، تحديداً عبر الإنتخابات النيابية. من جهة اخرى شدد النائب حبشي على أهمية بناء جسور دعم بين الجالية والمقيمين من خلال مشاريع انمائية و توأمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي في لقاء لبناني في نيويورك: لأهمية بناء جسور دعم بين الجالية والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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