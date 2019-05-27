فضل الله التقى الجميل: لكسر الحواجز المصطنعة وتوسعة دوائر الحوار

استقبل ​العلامة السيد علي فضل الله​، رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ على رأس وفد من الحزب، حيث جرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع الداخلية، والمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع في إدارة حوار ​لبنان​ي جامع يفضي إلى إعادة بناء الدولة القوية العادلة، والسبل الآيلة إلى تعزيز وحدة اللبنانيين، وخصوصاً في هذه المرحلة الصَّعبة التي يعيشها البلد.

وأكد الجميّل خلال اللقاء "نظرة التقدير والاحترام التي يكنّها للمرجع الراحل ​السيد محمد حسين فضل الله​"، مشيراً إلى اللقاء معه في العام 2008، وأنه كان من أهم اللقاءات في حياته، والذي رسم صورة جديدة في ذهنه، مؤكداً "أهمية اللقاءات المباشرة بين اللبنانيين حتى نتعرف إلى بعضنا البعض أكثر، بعيداً عن الصورة النمطية التي يختزنها كل واحد عن الآخر".

ورأى الجميل أن "الأساس هو في أن نعمل جميعاً لدولة القانون، لأنها الكفيلة بحماية الجميع، بدلاً من أن يستقوي كل فريق بمن يقف معه من الخارج"، داعيا إلى "العمل لكسر الحواجز المصطنعة بين اللبنانيين وتوسعة دوائر الحوار، وخصوصاً بين ​الشباب اللبناني​ الباحث عن فرص حقيقية لبناء الدولة التي تعيد له الأمل بمستقبله".

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من جهته، شدد السيد علي فضل الله على أن "المشكلة الكبيرة التي نعيشها في لبنان تكمن في الهواجس المتبادلة والخوف المصطنع بين اللبنانيين، والذي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع لإزالته."

ورأى أن "لبنان لا يزال يُنظر إليه كدور، ولا يتم التعاطي على أساس أنه وطن، ولا يزال أبناؤه يبحثون عن ​جواز سفر​ إلى المستقبل في ظل هذا الغياب المخيف للدولة التي لم تتعمّق جذورها في الأرض وسط عقلية ​المحاصصة​ التي تتحكّم بمصير اللبنانيين".