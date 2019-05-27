أفادت مراسلة "النشر" إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​القصر الجمهوري​، مشيرة الى أن ​الموازنة​ ستحال الى ​مجلس النواب​ دون تعديلات، بل هناك تحفظا من وزراء "القوات اللبنانة" على بعض الأرقام التي لها علاقة بمرفأ بيروت وبعائدات الإتصالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:إنتهاء جلسة الحكومة والموازنة ستحال الى مجلس النواب دون تعديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.