في إطار زيارة لهما الى دولة ​الكويت​، إلتقى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ وعضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ كلّاً من مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي السيد عبد اللطيف الحمد ، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد ​عبد الوهاب البدر​، حيث جرى البحث في العديد من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق.

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب وابو الحسن بحثا في الكويت بمشاريع انمائية مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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