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وفد من نواب "تكتل لبنان" القوي زار شبيب ونوّه بتدابير يتخذها

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زار وفد من نواب تكتل "​لبنان القوي​"، ضم نواب ​بيروت​: ​نقولا الصحناوي​، ​انطوان بانو​، ​هاكوب ترزيان​ و​الكسندر ماتوسيان​، ​محافظ​ بيروت ​زياد شبيب​ للاطلاع على التدابير التي يتخذها المحافظ شبيب بشأن المؤسسات غير المرخصة والمخالفة للقانون التي يديرها ويستثمرها غير اللبنانيين.

ونوّه النواب بـ"التدابير المتخذة، مطالبين بضرورة الاستمرار في تطبيق القانون وقمع كل المخالفات لما تلحقه من أضرار كبيرة على ​الاقتصاد​ الوطني وأصحاب العمل واليد العاملة اللبنانية".

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