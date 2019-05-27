زار وفد من نواب تكتل "لبنان القوي"، ضم نواب بيروت: نقولا الصحناوي، انطوان بانو، هاكوب ترزيان والكسندر ماتوسيان، محافظ بيروت زياد شبيب للاطلاع على التدابير التي يتخذها المحافظ شبيب بشأن المؤسسات غير المرخصة والمخالفة للقانون التي يديرها ويستثمرها غير اللبنانيين.
ونوّه النواب بـ"التدابير المتخذة، مطالبين بضرورة الاستمرار في تطبيق القانون وقمع كل المخالفات لما تلحقه من أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني وأصحاب العمل واليد العاملة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من نواب "تكتل لبنان" القوي زار شبيب ونوّه بتدابير يتخذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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