أفيوني بحث مع سفيرة الدنمارك بسبل التعاون التكنولوجي بين البلدين

لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، بعد لقائه في مكتبه في الوزارة، سفيرة الدنمارك في لبنان ميرت جول في زيارة تعارفية، إلى أنّ "البحث تركّز حول التجربة الدنماركية في المجال التكنولوجي، وتبادل الخبرات بين لبنان والدنمارك في هذا المجال".
من جهتها، أوضحت جول أنّ "الزيارة كانت للتعارف أوّلًا، وللبحث تفصيليًّا في إمكان التعاون التكنولوجي بين لبنان والدنمارك، خصوصًا أنّ هناك شركات دنماركية في لبنان تعمل في المجال التكنولوجي، بالإضافة إلى أنّ هناك وزارة للتكنولوجيا في الدنمارك، وهذا يعني أنّ هناك أوجه تعاون متعدّدة".
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