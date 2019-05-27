فيوليت الصفدي تطلق حملة "طريق خالي من المخدرات... طريق بيوصّل"

تحت عنوان "طريق خالي من ​المخدرات​... طريق بيوصّل" أطلقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيولات خيرالله ، الحملة التوعوية لمكافحة استخدام المخدرات بين الشباب، وتأتي هذه الحملة بعد زيارة قامت بها الوزيرة خيرالله الصفدي إلى "تجمع أم النور" في غزير واستماعها إلى شهادات الشابات، ولمسها المعاناة التي تختبرنها منذ بدء التعاطي وصولاً الى عملية إعادة التأهيل، والحاجة إلى وضع كافة الطاقات في سبيل تجنيب الشباب الدخول في هذا النفق الذي يدمّر حياتهم وحياة المقرّبين منهم.

يُذكر أن هذه الحملة التي ستتضمن أنشطة مع عدد من الجمعيات المعنية وخصوصًا "تجمع أم النور"، تُطلقها الوزارة بشكل مكثف قبل شهر من "اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها" وتهدف منها إلى جانب التوعية، حثّ جميع المعنيين على تسخير طاقاتهم والعمل سويًا من أجل الحدّ من نسب استخدام المخدرات بين الشباب.