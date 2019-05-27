الملالي يهددون الإيرانيين بقطع الإنترنت كليًّا: سنفعلها في هذه الحالة!

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كشف موقع "شؤون إيرانية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النظام الإيراني يهدد شعبه بحجب جميع مواقع التواصل وقطع الإنترنت في حال نشوب حرب؛ موضحًا أن النظام الإيراني يخشى انقلاب الشعب في حال نشوب حرب.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد: إن طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.
وأضاف "ظريف"، خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم، أن إيران تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج، وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها، وقال: "سنتصدى لأي جهود للحرب ضد إيران سواء كانت حربًا اقتصادية أو عسكرية، وسوف نواجهها بقوة".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الداعم القوي للسعودية التي تحاول طهران منافستها بالمنطقة، بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج، وحمّلت واشنطن إيران مسؤولية هذا الهجوم.
ونأت طهران بنفسها عن الهجوم لكن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات و1500 جندي إضافي إلى الخليج؛ مما أثار مخاوف من احتمال نشوب صراع في المنطقة.
شاهد أيضًا: قطار الأقمار الصناعية ينطلق في الفضاء
مقدم من حاوي
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فيديو: أوبر تُطلق خدمة النقل بغواصة لمستخدميها
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فيديو: سخرية وشتائم من رامز جلال بحق ماغي بو غصن.. هذا رد فعلها
كانت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة حلقة رامز في الشلال، وخلال الحلقة تعرضت ماغي لحالة من الانهيار التام بعد مرحلة الشلال إلا أن رامز جلال استمر في سخرية لاذعة منها. خاصة عند تعرض ماغي إلى صدمة قوية في الرأس خلال وجودها بالشلال عندها سخر رامز من اسم ماغي قائلاً الغصن اتكسر يا جماعة. صور النجوم الذين اعترف 7awi 1 صور النجوم الذين اعترف شاهد أيضاً: صور النجوم الذين اعترف "رامز جلال" أنهم أكثر من أبرحوه ضرباً! وازدادت حالة الانهيار التي تعرضت لها ماغي مع سماع صوت الغوريلا وخرجت منها ألفاظ غير لائقة تم حذفها خلال الحلقة، لكن خلال حديثها مع رامز وافقت على عرض الحلقة كما هي. أما عن رد فعل ماغي عندما اكتشفت مقلب رامز جلال فاستمرت في السّب وسألته لماذا تفعل بي هذا فرد عليها السباب مرة أخرى لكن في صيغة المزح لأنها مجنونة على حد وصفه. الجدير بالذكر أن برنامج رامز جلال يعتمد على خداع النجوم العرب بتصوير إعلان في بالي ليجدوا هناك مجموعة من المغامرات. المزيد: فيديو: نجوم عرب شاركوا في مقالب رامز جلال أكتر من مرة فيديو: شاهد تقليد برنامج رامز جلال بطريقة شعبية ساخرة من شباب مصريين شاهد استعدوا لرامز في الشلال.. أكثر المواقف المضحكة من برامج رامز جلال تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: رعب وبكاء وغضب ماغي بو غصن خلال مقلب رامز في الشلال
وقعت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، ضحية الحلقة الـ 18 من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري باسم رامز في الشلال. فيديو: رعب وبكاء حلا شيحة يدفع رامز جلال للكشف عن هويته 7awi 1 فيديو: رعب وبكاء حلا شيحة يدفع رامز جلال للكشف عن هويته شاهد أيضاً: فيديو: رعب وبكاء حلا شيحة يدفع رامز جلال للكشف عن هويته وخلال أجزاء الحلقة سيطرت حالة من الرعب والبكاء على الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن قبل أن تدخل في نوبة من الرعب خلال قدوم "الغوريلا" التي يتقمسها مقدم البرنامج رامز جلال. فيديو: رد فعل غاضب من الفنان محمد الشرنوبي بعد كشف رامز جلال عن هويته 7awi 1 فيديو: رد فعل غاضب من الفنان محمد الشرنوبي بعد كشف رامز جلال عن هويته شاهد أيضاً: فيديو: رد فعل غاضب من الفنان محمد الشرنوبي بعد كشف رامز جلال عن هويته ومع عدم حركة الفنانة اللبنانية مع قدوم الغوريلا كشف رامز جلال عن هويته وأن ما حدث مجرد خدعة لتدخل ماغي بو غصن في موجة غضب وتطالبه بالابتعاد عنها لكي تهدأ، لمشاهدة الموقف كاملاً.. طالع الفيديو أعلاه: المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: 10 مشاهير يفلتون من حوادث الطائرات بأعجوبة بالصور: المشاهير العرب ببدلات زفافهم تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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قطار من الأقمار الصناعية ينطلق في الفضاء في مشهد مدهش غير مسبوق
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.