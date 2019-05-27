الملالي يهددون الإيرانيين بقطع الإنترنت كليًّا: سنفعلها في هذه الحالة!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشف موقع "شؤون إيرانية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النظام الإيراني يهدد شعبه بحجب جميع مواقع التواصل وقطع الإنترنت في حال نشوب حرب؛ موضحًا أن النظام الإيراني يخشى انقلاب الشعب في حال نشوب حرب.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد: إن طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.

وأضاف "ظريف"، خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم، أن إيران تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج، وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها، وقال: "سنتصدى لأي جهود للحرب ضد إيران سواء كانت حربًا اقتصادية أو عسكرية، وسوف نواجهها بقوة".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الداعم القوي للسعودية التي تحاول طهران منافستها بالمنطقة، بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج، وحمّلت واشنطن إيران مسؤولية هذا الهجوم.

ونأت طهران بنفسها عن الهجوم لكن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات و1500 جندي إضافي إلى الخليج؛ مما أثار مخاوف من احتمال نشوب صراع في المنطقة.

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مقدم من حاوي