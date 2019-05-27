تعرف على أعمال التطوير بهيئة ميناء دمياط فى 4 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتشمل خطة التطوير الأعمال الأتية : 1- استكمال شبكة صرف المطر للأرصفة وتدعيم شبكات البنية التحتية والفوقية. 2- استكمال بناء وتوريد عدد لنش مكافحة تلوث ولنش إرشاد. Advertisements 3- استكمال إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 360 م وعمق 170 م (الرصيف الجنوبى الجديد). 4- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بأطوال أرصفة 360 كيلو متراً ومساحة 75 ألف متر مربع، وإنشاء محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 1670. ويعد ميناء دمياط من أقدم الموانىء فى مصر، وتم إنشاء ميناء دمياط لتخفيف العبء على الموانى المصرية وبدأت الدراسات والأعمال التنفيذية لهذا المشروع العملاق الذى أضحى بها حقيقة واقعة وأفتتح أمام حركة الملاحة العالمية عام 1986 م وأصبح أهم موانىء شرق البحر المتوسط.

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