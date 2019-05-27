شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع الإسكان بواقع 9.4 مليار جنيه عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة المصروفات بقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بمشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2019/2020 بواقع 63 مليارا و387 مليون جنيه، مقابل 53 مليارا و428 مليون جنيه العام الجارى.

وتنقسم المصروفات بواقع مليار و88 مليون جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) مقابل مليار و45 مليون العام الجارى، و561 مليون جنية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) مقابل 541 العام الجارى، و976 مليون للباب الثالث (الفوائد) مقابل مليار و328 مليون العام الجارى، و3 مليار و907 مليون جنية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) مقابل 3 مليار و5 مليون العام الجارى، و58 مليون للباب الخامس (المصروفات الأخرى) مقابل 63 مليون العام الجارى.

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وقدرت مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) خلال العام المالي الجديد 2019/2020، بنحو 56 مليارا و797 مليون جنيه مقابل 47 مليارا و446 مليون جنيه العام المالي الجارى بزيادة قدرها 9 مليارات و351 مليون جنيه.

وتعد أهم مكونات قطاع الاسكان والمرافق المجتمعية، كل من تنمية الاسكان وإدارة شؤون الاسكان، والتنمية المجتمعية، إمدادات المياة، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير في مجال الإسكان والمرافق، وأهم الجهات الرئيسية تتمثل في وزارة الاسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، الجهاز المركزي للتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانية، صندوق تطوير المناطق العشوائية، الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.