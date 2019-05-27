كاتب سعودى: نظام قطر لا يرى فى الصحافة إلا وسيلة لتحقيق أهدافه الإجرامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب السعودى عادل الحميدان، رئيس تحرير صحيفة الرياض اليوم، إن النظام القطرى لا يرى فى الصحافة إلا وسيلة لتحقيق أهدافه الإجرامية فى حق أبناء بلده من جانب، والشعوب العربية من جانب آخر، ونشر المعلومات المضللة والفتنة، والترويج للشائعات التى تضمن له البقاء داخليا ونشر الفوضى والانقسامات فى العالم العربى.

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وأضاف "الحميدان"، فى تصريحات صحفية، أن الصحفيين ليسوا فى نظر الحكومة القطرية سوى أدوات، وترى أنه يمكن تحويلهم إلى مرتزقة لخدمة سياساتها وتنفيذ أجنداتها، متابعا: "موضوع ترتيب أوضاع الصحفيين أو تحسين أدائهم المهنى وحماية حقوقهم، وغيرها من الأهداف التى تسعى دول العالم المُتحضر لتحقيقها، كلها مفردات لا يمكن حتى تخيّل وجودها فى العقلية الحاكمة بالدوحة".

واستطرد الكاتب السعودى فى تصريحه، قائلا: "من المنطقى أن تكون الدوحة العاصمة الخليجية الوحيدة التى لا توجد بها أية جمعية أو اتحاد أو هيئة للصحفيين، ورغم ذلك نجد كل منابرها الإعلامية تتشدق بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، وكأنها المدينة الفاضلة، فى حين أنها عبارة عن منصة لنشر الإرهاب وصناعة الأزمات فى محيطها الخليجى، وفى البيت العربى الكبير".