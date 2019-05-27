شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع حماية البيئة فى موازنة 2019/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت جملة مصروفات قطاع حماية البيئة، وفق موازنة العام المالى 2019/ 2020، نحو 3 مليارات و24 مليون جنيه، مقابل مليارين و205 ملايين فى العام المالى الجارى، بزيادة 819 مليون جنيه، من أصل تريليون و574 مليارا مُخصصة للمصروفات فى الموازنة العامة.

وتنقسم جملة المصروفات بواقع مليار و59 مليون جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) مقابل 891 مليون جنيه فى العام الجارى، و637 مليون جنيه للباب الثانى (السلع والخدمات) مقابل 529 مليونا فى 2018/ 2019، و4 ملايين للباب الثالث (الفوائد) بالقيمة نفسها فى العام الجارى، و41 مليون جنيه للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) مقابل 20 مليونا خلال العام الجارى، و64 مليون جنيه للباب الخامس (المصروفات الأخرى) بزيادة مليون واحد عن 2018/ 2019.

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وبلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) مليارا و219 مليون جنيه، مقابل 698 مليون جنيه فى العام المالى الجارى. وتُعد أهم مكونات قطاع حماية البيئة: إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها، وتصريف مياه الصرف الصحى، ومعالجة التلوث، والبحوث والتطوير فى مجال حماية البيئة، وتعد أهم الجهات الرئيسية التابعة هيئتا النظافة بالقاهرة والجيزة، وجهاز شؤون البيئة، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.