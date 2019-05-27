النائب أمين مسعود يشيد بتنفيذ تكليفات السيسى بنقل التجارب الصحية لأفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس أمين مسعود ، عضو مجلس النواب ، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزارات الصحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق بالموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون فى القطاع الصحى مع القارة الأفريقية.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم الإثنين، إن تكليف الرئيس السيسى للحكومة ببذل الجهود لنقل التجربة والخبرة المصرية ذات الصلة إلى الأشقاء الأفارقة، فى إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية فى مجال الصحة، يساهم فى الجهود الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية فى أفريقيا، على نحو يساعد على تحقيق معدلات التنمية المستدامة المنشودة بالقارة، مشيدا بتنفيذ الحكومة لمبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس "سي".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن استعراض وزارة الصحة نتائج الزيارات التنسيقية التى تمت مؤخرًا فى هذا الصدد لكلٍ من السودان وتشاد والصومال وإثيوبيا وإريتريا يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم الصحى الكامل للدول الافريقية، إضافة الى الزيارات المقررة فى ذات الإطار إلى كلٍ من أوغندا وكينيا وتنزانيا، وذلك لتقييم الوضع وتحديد احتياجات تلك الدول فى هذا المجال سواء من ناحية المسح أو توفير العلاج أو تدريب الكوادر الطبية المحلية.