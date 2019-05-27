شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى يكشف تأسيس قطر لشركة علاقات عامة تروج لأكاذيب عن مصر بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، إن قطر تلعب الدور الأساسى فى دعم توجهات الجماعة الإرهابيه لفبركة وتداول الأخبار المغلوطة عن مصر ، مؤكدا أنها أسست شركة علاقات عامة خصيصا ، مع "سى إن إن ونيويورك تايمز والجارديان وواشنطن بوست" والعديد من الصحف الأخرى للترويج لهذه المواد ونشرها وهذا مقابل أجر مالى .. بجانب استحواذ قطر على أسهم فى الجارديان".

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ولفت بكرى ، إلى أن قطر تلعب دور الراعى الرسمى لجماعة الإخوان وسياستهم ، وفبركة معلوماتهم فى العديد من وسائل الإعلام الدولية بتأجير مساحات لأغراض سياسية ، موضحا أن وكالة رويترز من ضمن وسائل الإعلام التى تخلت عن مهنية وفبركت أشياء كثيرة لصالح علاقتها المباشرة مع الجماعة وهو ما دفع الدولة المصرية لتوجيه إنذارات لها أكثر من مرة منها اختلاقها لقضية "ريجينى " وفبركة أقاويل غير صحيحة عنها ، وكذلك الحال مع نيويورك.

وتابع قائلا: "كما أن تركيا توفر كل الإمكانات اللوجستية لقنوات الإخوان التى تفبرك الأحداث فى مصر ليلا نهارا وتتداول معلومات غير صحيحة تهدف من خلالها التحريض ضد مصر والنيل منها".