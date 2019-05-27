محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
توفي مراقب في امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، داخل مدرسة بورسعيد الميكانيكية.
وتقدم دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، بخالص العزاء لأسرة "السيد محمد أمين عيد"، من إدارة ههيا بمحافظة الشرقية والمنتدب إلى لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بورسعيد الميكانيكية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المتوفى أصيب بنوبة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونُقِلَ على إثرها إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مراقب داخل لجنة امتحان الدبلومات الفنية في بورسعيد.. و"التعليم": نوبة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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