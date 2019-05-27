تعليم أسوان: 97% من طلاب أولى ثانوي أدوا امتحان الفلسفة إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بأسوان امتحان مادة الفلسفة والمنطق، اليوم الإثنين، حيث وصلت نسبة تنفيذه ضمن منصة الامتحان الإلكتروني داخل 31 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم إن هناك مدرسة واحدة لم تستطيع الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني بسبب حدوث مشكلة فنية في اسم المستخدم وكلمة المرور.

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وأضاف "الفيومي" وفقاً لتعليمات الوزارة أدى طلاب هذه المدرسة الامتحان ورقيًا، مؤكدًا للطلاب وأولياء الأمور أن امتحانات الصف الأول الثانوي طبقاً للنظام الجديد الذي يتم تطبيقه هذا العام يراعى فيها أنه في حالة حدوث مشكلات فنية في السيستم ونظام التشغيل يتم على الفور التحويل إلى الامتحان الورقي لإتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب.

وأشار السيد الفيومي إلى أنه تم التنبيه على الطلاب بأن مادة اللغة الإنجليزية التي كان من المفترض أداء الامتحان فيها يوم الخميس الماضي ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تأجيلها إلى يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم، وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم، على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها المقرر وفقًا للجدول المعلن مسبقاً.

موضحاً بأن تم التنبيه على جميع اللجان بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، ويسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسي، والتأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الامتحان بالكود الخاص به فقط.