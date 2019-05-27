الجثة تحولت أشلاء.. مصرع سيدة تحت عجلات قطار البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقيت سيدة مصرعها، تحت عجلات قطار في محطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين. تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إخطارًا من الخدمات المعينة بمحطة السكة الحديد بوقوع حادث ووجود متوفاة. كشفت معاينة وتحريات العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أنه أثناء عبور سيدة تبلغ من العمر 30 سنة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمها قطار، فحولها لأشلاء. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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