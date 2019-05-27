عشرات القتلى في معارك بين الجيش السوري والمعارضة في كفرنبودة

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي): تشهد بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي لحماة معارك حاسمة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين. حيث شنت القوات الحكومية فجر الأحد هجوما سبقه قصف مدفعي وغارات لسلاح الطيران تمت بعده السيطرة على البلدة. Advertisements وتبادلت القوات الحكومية ومسلحي المعارضة السيرة على البلدة خلال الشهر الجاري ونقلت مصادر معارضة أن المعارك أوقعت أكثر من 400 قتيل. كما قتل عشرة آخرون خلال غارات حكومية وقصف الأحد طال حسب المعارضة مناطق متعددة من إدلب.

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