محافظ البحيرة: توريد 220 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح لشون وصوامع ومطاحن المحافظة حتى صباح اليوم الاثنين، بلغ 220 ألفًا و555 طنًا.

وأكد المحافظ أنه يجري تحديد نوعية الأقماح الموردة "محلى - مستورد" عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع، لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد "آمنة" على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية عن القمح المورد