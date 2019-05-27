حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنحياز ويقول: طالما أنا على قيد الحياة فلن يتمّ تقسيم...

إتهم المشير خليفة حفتر في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة بأنه تحوَّل إلى "وسيط منحاز" في النزاع الليبي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد حذر في 21 ماي من أن معركة الوصول إلى طرابلس تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.

وشدد سلامة حينها أمام مجلس الأمن الدولي على أن "ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد".

وقال حفتر في المقابلة مع "لوجورنال دو ديمانش": "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا". أضاف "لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا".

وأشار حفتر إلى أن سلامة يُواصل الإدلاء "بتصريحات غير مسؤولة"، قائلا "لم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر"، معتبرا أن الأخير تحوَّل "من وسيط نزيه وغير متحيز" إلى "وسيط منحاز".

وأردف "لكن مرةً أخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم".

Advertisements

وشنت قوات حفتر في الرابع من أفريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس.

وتسبّبت المعارك بسقوط 510 قتلى وإصابة 2467 بجروح، حسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

ونزح كذلك أكثر من 80 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، حسب وكالات الامم المتحدة.

وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في الاتفاق على مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المحادثات السياسية لإنهاء النزاع.

وأشار سلامة بوقت سابق إلى أنه مع حشد حفتر لقواته بالقرب من طرابلس، فقد كثف المسلحون الليبيون المرتبطون بتنظيم داعش هجماتهم خصوصا في مناطق الجنوب.