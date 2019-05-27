زلزال مدمّر يضرب أربع دولٍ لاتينيّة

ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريشتر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو وكولومبيا والبرازيل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال بيرو وعلى عمق 105 كيلومترات. Advertisements وذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الهزة في عاصمة بيرو ليما إستمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.

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