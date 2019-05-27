لافروف: واشنطن تعزز زيادة الصراع في أمريكا الجنوبية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعزز زيادة الصراع في أمريكا الجنوبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوزير الروسي عقب لقائه نظيره الكوبي برونو رودريجيس: "ما نراه الآن في تصرفات واشنطن تجاه فنزويلا هو تجاهل كامل لإرادة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نفسها، لأن

الإدارة الأمريكية تبذل الآن كل جهد ممكن لضمان تحول الاختلافات الأيديولوجية بين الحكومات إلى مواجهات سياسية وحتى إلى مواجهة عسكرية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.وأكد عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين روسيا وكوبا، مشيراً إلى أن موسكو تبذل قصارى جهدهافي كافة المجالات من أجل تحسين العلاقات مع كوبا.وقال إن روسيا تعمل على توطيد العلاقات مع كوبا وذلك من خلال تواجد شركات روسيا في مجال الطاقة وتوريد السيارات والمجالات الزراعية في كوبا.وأشار لافروف إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الكوبي، سبل تعزيز التعاون في مجال الطب والصيدلة ومجال الإلكترونيات وغيرها من المجالات المهمة، مشيراً إلى أنه أجرى عددًا من الاتصالات، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كوبا.