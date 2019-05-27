الملك سلمان يصرف مكافآت لعدد من منسوبي ديوان المراقبة

صرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، مكافآت قيمتها الإجمالية 18.747 مليون ريال، لبعض منسوبي ديوان المراقبة العامة البالغ عددهم 627 موظفا.
وقرر العاهل السعودي صرف المكافأة للمشمولين بها، تشجيعا لهمعلى تميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 2017 – 2018.
ونتج عن جهود منسوبي ديوان المراقبة، الكشف عن صرف مبالغ من قبل
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