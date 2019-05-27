اخبار العالم

الملك سلمان يصرف مكافآت لعدد من منسوبي ديوان المراقبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

صرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، مكافآت قيمتها الإجمالية 18.747 مليون ريال، لبعض منسوبي ديوان المراقبة العامة البالغ عددهم 627 موظفا.

وقرر العاهل السعودي صرف المكافأة للمشمولين بها، تشجيعا لهم

على تميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 2017 – 2018.

ونتج عن جهود منسوبي ديوان المراقبة، الكشف عن صرف مبالغ من قبل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، وبلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو 17.328 مليار ريال (4.6 مليار دولار).
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يصرف مكافآت لعدد من منسوبي ديوان المراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا