أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الطارئة

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقدها بمدينة مكة المكرمةفي الـ30 من الشهر الجاري.
وقام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتسليم الدعوة الى أمير الكويت،
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا إلى عقد 3 قمم خليجية وإسلامية وعربية طارئة بمكة المكرمة؛ لبحث تطورات الأوضاع "المتوترة" في المنطقة.
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