30 قتيلاً وفقدان العشرات إثر غرق قارب في الكونجو

لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً مصرعهم إثر غرق قارب في بحيرة ماي ندومبي بالقرب من قرية لوكانجا في غرب جمهورية الكونجو الديموقراطية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أنه تم إنقاذ حوالي 170 شخصاً من البحيرة ، فيما لا يزال هناك عدد غير معروف مفقودين. اقرأ أيضا.. 150 مفقوداً جراء انقلاب عبارة في الكونجو الديموقراطية

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