حزب “بريكست” الجديد يحصد ثلث الأصوات الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 مايو 2019 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 مايو 2019 01:16 مساءً - مشاركة

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كشفت النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي، مزيداً من الاستقطاب، مع تقدم أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية في معظم دول الاتحاد.

وعلى الرغم من حصول الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي على ثلثي المقاعد، إلا أن الأحزاب القومية والشعبوية حققت تقدما كبيرا في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وكان الأبرز حصول حزب الـ brexit بريكست الذي تأسس قبل أسابيع قليلة، على ثلث الأصوات في بريطانيا.

وفي حين خسرت أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط الغالبية المشتركة بينها، ساهم بروز أحزاب أخرى موالية للاتحاد في احتفاظهم بثلثي المقاعد.

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من جهة أخرى، استقر سعر صرف #الجنيه_الإسترليني بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وذلك على وقع تراجع حاد للحزبين الرئيسيين في البلاد وبروز حزب البريكست الجديد.

المصدر: العربية.نت