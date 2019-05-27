كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: إعلان أوكرانيا الإفلاس شأن داخلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر أنه ليس هناك ضرورة للتعليق على فكرة، حاكم مقاطعة دنيبروبيتروفسك، رجل الأعمال الأوكراني، إيغور كولومويسك، حول إفلاس أوكرانيا، لأنه أمر داخلي، لكن الحديث يدور عن سمعة بلد مقترض.

وقال بيسكوف في إحاطة إعلامية ردا على سؤال حول كيفية تقييم مثل هذه التصريحات في الكرملين وعما إذا كانت روسيا تعول على سداد أوكرانيا للديون: "ليس من شأننا التعليق على تصريحات السيد كولومويسك، إنها مناقشة داخلية أوكرانية، والتي بالطبع لا يمكننا ولا نريد التعليق عليها. في هذه الحالة، نحن نتحدث عن سمعة البلاد كمقترض موثوق، ومن المعروف أن هناك التزامات بإعادة الديون، ونحن ننطلق من هذا [المبدأ]".

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وأعلن كولومويسك، في وقت سابق، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن الرئيس الجديد لأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يتخلى عن برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي أو يعلن إفلاس البلاد وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر 2018، على قرض كييف، مبلغ بقيمة 3.9 مليار دولار، لمدة 14 شهرا، وفي الشهر ذاته تم دفع 1.4 مليار دولار بموجب قرار الصندوق، وستدفع الأموال المتبقية على أساس مراجعات نصف سنوية.