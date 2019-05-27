كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي نور محمد عرب مستشار رئيس وزراء أفغانستان مصرعه على يد مسلحين مجهولين في ولاية قندوز شمالي البلاد.

ونقلت قناة "اريانا" التلفزيونية المحلية عن مسؤولين في المنطقة، أن الحادث وقع يوم أمس الأحد، إذ أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.

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ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى، كما لم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان بما فيها "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.