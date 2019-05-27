كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: نجاة اثنان من قادة الجيش الهندي من غارة باكستانية على كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير لصحف مطبوعة، اليوم الاثنين، أن اثنين من كبار القادة العسكريين الهنود نجيا من تفجير سلاح الجو الباكستاني بالقرب من منشأة دفاع هندية في ولاية جامو وكشمير في 27 فبراير.

وغادر قائد الجيش الشمالي الهندي اللفتنانت جنرال رانبير سينغ و 16 منفيلق القائد اللفتنانت جنرال بارامجيت سينغ إلى موقع آخر، على بعد 700 متر من المجمع العسكري، حيث أسقط سلاح الجو الباكستاني قنابل إنزلاقية موجهة بدقة في غارة جوية في 27 فبراير، ردًا على غارة سلاح الجو الهندي في اليوم السابق.

وكان قد قال الجيش الباكستاني، إن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين داخل مجالها الجوي في كشمير في27 فبراير الماضي.

وأعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني أن طائرة حربية هندية سقطت في الأراضي الباكستانية وتم القبض على طاقمها المكون من طيارَيْن.