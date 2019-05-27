كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار في ليون الفرنسية.. وترجيح فرضية "الطرد المفخخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقع انفجار الجمعة عدداً من الجرحى في شارع للمشاة في ليون (شرق فرنسا)، ويرجح أنه ناجم عن طرد مفخخ، بحسب مصدر قضائي.

وقالت متحدثة باسم النيابة لوكالة فرانس برس "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ" مؤكدة معلومات للصحافة المحلية.

وما يعزز فرضية العمل الإرهابي، هو أن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة سيتولى التحقيق في الانفجار فيما توجه مدعي عام الجمهورية إلى المدينة.

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وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد ارتفع عدد جرحى الانفجار إلى 13.

بدوره، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار ليون بأنه "هجوم" بلا قتلى.

وقال "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات.