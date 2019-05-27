كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يلتقي بعائلات اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام مع عائلات اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات، اليوم الاثنين، وبدا أنه يستمع باهتمام إلى رواياتهم عن محنتهم.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، طلب شيجيو إيزوكا، الذي اختطفت أخته في السبعينيات، من "ترامب" تعاونه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لحمل كوريا الشمالية على إعادة الضحايا.

وقال ساكي يوكوتا، الذي اختطفت ابنته في العام 1977، إن "ترامب" أعطى الأسر الأمل في تحقيق انفراجة.

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وذكر العديد من الأقارب المسنين، أن الوقت ينفد منهم لرؤية أحبائهم.

وقال "ترامب"، إنه يدعم نية "آبيط للقاء زعيم كوريا الشمالية لحل القضية.