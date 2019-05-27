كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نحن لسنا جاهزين لصفقة تجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته لليابان، أن بلاده ليست مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، لكنه أعرب في نفس الوقت عن أمله في أن يتوصل البلدان إلى إبرام صفقة قريبا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين: "أعتقد أنهم يتمنون لو أنهم أبرموا الصفقة التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات قبل أن يحاولوا التفاوض عليها".

وأضاف، أن الشركات الأجنبية تغادر الصين إلى دول أخرى، وهدد مجددا برفع الرسوم الجمركية على بضائعها، وقال إن "الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية، من الممكن أن ترتفع بشكل كبير جدا وبسهولة بالغة".

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ورغم الموقف المتشدد من الصين، إلا أن ترامب أعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاق تجاري بين أقوى اقتصادين في العالم قريبا، وقال: "أعتقد أنه خلال بعض الوقت، ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا رائعا وننتظر هذه اللحظة بحماس".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعدما وصلت المفاوضات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم إلى طريق مسدود هذا الشهر، واتهم ترامب بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان المسؤولون من الصين والولايات المتحدة قريبين من إتمامها.

وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.