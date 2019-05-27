كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم مصرف لبنان: هناك إشارات إيجابية في إصلاحات الموازنة وقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إن الإصلاحات في الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء "إشارات إيجابية"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلامة، القول إن "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية".

ومن المتوقع أن تكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019 اليوم في جلسة يترأسها عون، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة. وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.

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والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.

وحث الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونها نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.