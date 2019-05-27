باعتماد رؤية الهلال.. مركز الفلك الدولي يُحدد أول أيام العيد

قال مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، إن يوم الأربعاء الخامس يوني المقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح المركز، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن الاختلاف المحتمل، سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الاثنين الثالث من يونيو، على الرغم من أن المركز، أكد على “عدم إمكانية حدوث ذلك، باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة”.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه من المقرر “تحري رؤية هلال شهر شوال، يوم الاثنين 3 يونيو، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس بثلاث دقائق في السعودية، وفي أبوظبي والكويت والبحرين، والعراق سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس”.

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وتوقع عبد العزيز خربوش الافراني، معدل وباحث في علم الفلك، بأن تاريخ عيد الفطر، سيكون يوم الأربعاء، 5 يونيو المقبل.

وأضاف عبد العزيز خربوش، خلال حديث سابق مع “اليوم24″، أن جميع الحسابات الفلكية تدل على أن يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل، سيكون فاتح شوال بالمغرب.

وأشار إلى انتظار رؤية غرة شهر شوال بالعين المجردة وإعلان الجهات المسؤولة عن ذلك.